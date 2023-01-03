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Известный гонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом
Известный гонщик Кен Блок скончался на 56-м году жизни в США, в штате Юта. Спортсмен погиб в аварии со снегоходом. Об этом сообщила гоночная команда Hoonigan Racing Division.
— Кен был первопроходцем и иконой. Нам будет невероятно его не хватать, — сказано на странице компании в социальных сетях, передает портал TMZ.
Блок был чемпионом по вождению раллийных автомобилей, звезда экшн-спорта и соучредителем компании DC Shoes. В 2022 году специально для него разработали эксклюзивный электромобиль Audi S1 e-tron quattro Hoonitron.
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