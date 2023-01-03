Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Известный гонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом

Юлия Курганова
Спорт
Известный гонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом
Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Известный гонщик Кен Блок скончался на 56-м году жизни в США, в штате Юта. Спортсмен погиб в аварии со снегоходом. Об этом сообщила гоночная команда Hoonigan Racing Division.

— Кен был первопроходцем и иконой. Нам будет невероятно его не хватать, — сказано на странице компании в социальных сетях, передает портал TMZ.

Блок был чемпионом по вождению раллийных автомобилей, звезда экшн-спорта и соучредителем компании DC Shoes. В 2022 году специально для него разработали эксклюзивный электромобиль Audi S1 e-tron quattro Hoonitron.

автогонки Смерть США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте