Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы страны, которые россияне смогут посетить в 2023 году

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Названы страны, которые россияне смогут посетить в 2023 году
Фото: Pixabay

В 2023 году россияне смогут посетить с туристическими целями не только Турцию, Египет, ряд стран СНГ и Эмираты, но и азиатские направления. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал турагент Дмитрий Мир.

По его словам, массовый туризм предполагает сегодня посещение Турции, Кубы, Венесуэлы и ряда других направлений.

— Восточные и азиатские страны тоже станут с 2023 года нам доступны, — отметил Мир. — Таиланд, Шри-Ланка, Индия, Турция, Египет, Абхазия, Мальдивы уже открыты для россиян, на очереди — Вьетнам.

Эксперт уточнил, что свободно посетить можно Грузию, Армению, Азербайджан, Лаос и Индонезию. Доступ и на другие мировые курорты для граждан РФ тоже открыт.

Через транзитные пути российские путешественники все еще могут посетить Сейшелы, Танзанию, Кипр, Кению, ЮАР, Руанду, Намибию, Аргентину, Чили, Перу и Маврикий.

Собеседник «ВМ» отметил, что пока цены на перелеты стабильные, однако как они изменятся в будущем году — данных нет.

Турагент также напомнил, что перед посещением некоторых государств нужно сдавать ПЦР-тесты на COVID-19, поэтому перед тем как спланировать путешествие, необходимо ознакомиться с правилами посещения курортной зоны, куда вы собираетесь лететь, заключил собеседник «ВМ».

Отпуск Отдых Туризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте