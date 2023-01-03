Заммэра Сергунина подвела итоги работы столичных библиотек за 2022 год

Фото: Пресс-служба Объединения культурных центров ЗелАО Москвы

В 2022 году жители столицы оформили почти 200 тысяч новых единых читательских билетов (ЕЧБ). За этот период с помощью ЕЧБ москвичи получили около семи миллионов изданий художественной, научной, профессиональной литературы, газет и журналов. Об этом во вторник, 3 января, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Конечно, москвичи по-прежнему много читают. За прошедший год они оформили почти 200 тысяч единых читательских билетов. С их помощью горожане заказали и получили около семи миллионов книг и периодических изданий, — заявила она.

По словам заместителя столичного мэра, с 2018 года, когда начали действовать единые читательские билеты, москвичи оформили их уже более 800 тысяч раз. ЕЧБ дает доступ к фондам всех 440 городских читален, в которых в общей сложности насчитывается свыше 14,5 миллиона изданий.

Кроме того, владельцы ЕЧБ могут пользоваться всеми опциями сервиса «Библиотеки Москвы». Это электронная витрина, на которой представлена художественная, учебная и другая литература всех столичных читален.

Сергунина рассказала, что в мае 2022 года в Зеленограде открылась новая библиотека № 250. Она оснащена современным звуковым и проекционным оборудованием для проведения лекций, выставок и других мероприятий. Гостям предоставляется бесплатный доступ к компьютерам и интернету.

За это время читальня приняла уже более 30 тысяч человек. Также в прошедшем году учреждение получило свою первую награду.

В детском отделении библиотеки № 92 — Культурного центра имени Корнея Чуковского после капитального ремонта появилась имитация кабинета писателя в доме-музее в Переделкине.

В Центральной городской детской библиотеке имени Аркадия Гайдара обновили литературную гостиную, зал творчества и зал информационных ресурсов, установили новую технику, кресла-мешки, оформили фотозону.

Фото: Пресс-служба Объединения культурных центров ЦАО Москвы

В библиотеке-читальне имени Александра Пушкина в 2022 году появился отдел семейного чтения. Новое пространство включает зал детского творчества, лекторий, коворкинг, два больших зала, где можно получить и почитать книги, мультимедийный киоск.

В культурном центре Фазиля Искандера — библиотеке № 36 осенью открылся мемориальный кабинет писателя, вещи для которого передала его вдова. Также там начал работу «Клуб документального кино» под руководством режиссера и сценариста Андрея Райкина.

Также одним из самых важных литературных событий 2022 года стал книжный фестиваль «Красная площадь». Площадку столичного департамента культуры «Москва — литературный мегаполис» посетили 28 тысяч человек.

Кроме того, высокую оценку в 2022 году получил проект Гайдаровки «Программа летнего чтения». Библиотека предлагает юным читателям прочитать произведения из списка книг для внеклассного ознакомления или выбранные самостоятельно, впечатления от которых нужно записать в дневник и сдать в библиотеку.

До этого сообщалось, что творческие занятия, спектакли, квесты, конкурсы, викторины, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также другие праздничные мероприятия подготовили в дни новогодних каникул для москвичей 134 библиотеки и 15 культурных центров.

Так, с 2 по 6 и 8 января гостей Smart-библиотеки имени Анны Ахматовой ждут разнообразные интеллектуальные игры. Также здесь ежедневно будут проводить показы мультфильмов, литературные чтения стихов и сказок, познавательные лекции и творческие занятия.