Столичные библиотеки и культурные центры пригласили горожан отметить Новый год

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Москва, Ростовская набережная, 5 Карта всех событий

Творческие занятия, спектакли, квесты, конкурсы, викторины, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также другие праздничные мероприятия подготовили в дни новогодних каникул для москвичей 134 библиотеки и 15 культурных центров.

Так, 2 января Центральная детская библиотека имени А.П. Гайдара проведет интерактивную программу «Новый год в Гайдаровке», которая будет включать творческие и познавательные занятия. Программа начнется в 12:00.

Со 2 по 6 и 8 января гостей Smart-библиотеки имени Анны Ахматовой ждут разнообразные интеллектуальные игры. Также здесь ежедневно будут проводить показы мультфильмов, литературные чтения стихов и сказок, познавательные лекции и творческие занятия.

4 января центр культуры «Гармония» представит спектакль «Новогодние приключения в Простоквашине», который начнется в 16:00. Для посещения мероприятия требуется предварительная регистрация.

Библиотека № 35 6 января в 12:00 ждет юных гостей на елку. Ребята смогут поучаствовать в подвижных играх с Дедом Морозом и Снегурочкой, зимней викторине, анимационной программе «Волшебная сила Эльзы», а также послушать познавательную лекцию о новогодних героях стран мира.

Почувствовать себя героем истории про Гарри Поттера поможет библиотека № 261. 8 января в 12:00 там начнется программа «Дедморозиус: школа магии и волшебства», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что гости фестиваля «Путешествие в Рождество» смогут принять участие в различных мастер-классах, где их научат готовить праздничные блюда народов разных регионов России.