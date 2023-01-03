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Электричка и такси столкнулись в Московской области

Араз Салехов
Происшествия
Электричка и такси столкнулись в Московской области
Фото: Depositphotos

В Московской области столкнулись электричка и такси, двое человек погибли. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в правоохранительных органах.

По данным ведомства, столкновение такси и электрички произошло на переезде между станциями Ивантеевка и Детская, сообщает ТАСС.

До этого в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» сообщили, что на Ярославском направлении нет движения железнодорожного транспорта на однопутном ответвлении в сторону Фрязино из-за ДТП на переезде. Как уточняется, на вышеназванном участке начинают движение компенсационные автобусы по маршрутам Фрязино — Воронок и Детская — Зеленый Бор.

Накануне в поселке Первомайское в ТиНАО произошло ДТП с участием двух автобусов и легкового автомобиля. Как уточняется, авария случилась по адресу Рабочая улица, дом 6. Согласно предварительным данным, в ДТП пострадали двое человек.

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