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ДТП с участием двух автобусов произошло в поселке Первомайское

Араз Салехов
Происшествия
ДТП с участием двух автобусов произошло в поселке Первомайское
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, посёлок Первомайское, Рабочая улица, 6 Карта всех событий

В поселке Первомайское в ТиНАО произошло ДТП с участием двух автобусов и легкового автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

По его словам, авария произошла по адресу Рабочая улица, дом 6. Согласно предварительным данным, в ДТП пострадали двое человек.

До этого в Хорошевском районе столицы столкнулись восемь автомобилей на 3-ей Магистральной улице. По его словам, авария произошла близ станции Московского центрального кольца «Шелепиха». В ДТП пострадал один человек.

Помимо этого, на внешней стороне 89-го километра МКАД грузовик врезался в стоящий автомобиль. Движение на участке осуществлялось по двум полосам из пяти, однако позже было восстановлено.

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