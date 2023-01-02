Восемь автомобилей столкнулись на севере Москвы

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Москва, 3-я Магистральная улица Карта всех событий

В Хорошевском районе столицы столкнулись восемь автомобилей на 3-ей Магистральной улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

По его словам, авария произошла близ станции Московского центрального кольца «Шелепиха». В ДТП пострадал один человек.

До этого на внешней стороне 89-го километра МКАД грузовик врезался в стоящий автомобиль. Движение на участке осуществлялось по двум полосам из пяти, однако позже было восстановлено.

Накануне столкновение двух легковых автомобилей произошло на улице Большая Якиманка в районе дома 58/2. На месте инцидента работали профильные специалисты оперативных служб столицы.