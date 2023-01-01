Два автомобиля столкнулись на Большой Якиманке

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, улица Большая Якиманка, 58/2 Карта всех событий

Столкновение двух легковых автомобилей произошло на улице Большая Якиманка в районе дома 58/2. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На месте инцидента работают профильные специалисты оперативных служб столицы. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Движение в районе аварии не затруднено, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

30 декабря сообщалось о гибели троих детей в результате столкновения легкового автомобиля и фуры в Кандалакшском районе Мурманской области. Также известно о двух пострадавших взрослых.

28 декабря в подмосковном Воскресенске произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате чего погибли два человека, еще трое пострадали.