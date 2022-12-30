Трое детей погибли в ДТП с фурой в Мурманской области

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Трое детей погибли, двое взрослых пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и фуры в Кандалакшском районе Мурманской области. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказали в региональном управлении ГИБДД.

— На 1201-м километре автодороги Р21 «Кола» произошло столкновение двух автомобилей — «Фольксвагена» и «Скании», — говорится в сообщении.

На данный момент уже возбуждено уголовное дело по факту ДТП. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального ведомства, производится осмотр поврежденных транспортных средств.

Помимо этого, идет допрос свидетелей, а также назначены судебно-медицинские экспертизы, передает Telegram-канал регионального СУ СК РФ.

28 декабря в подмосковном городском округе Воскресенск произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате чего погибли два человека, еще трое пострадали.

Авария произошла на 247-м километре трассы А108 около 10:05. Грузовик МАЗ, за рулем которого находился мужчина 1961 года рождения, выехал на встречную полосу движения, где врезался в четыре автомобиля.