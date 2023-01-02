ДТП с участием грузовика произошло на внешней стороне 89 километра МКАД

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Москва, МКАД, 89-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 89 километра МКАД грузовик врезался в стоящий автомобиль. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Как уточняется, движение на участке осуществляется по двум полосам из пяти. В связи с этим Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» рекомендует водителям выбирать пути объезда.

Накануне столкновение двух легковых автомобилей произошло на улице Большая Якиманка в районе дома 58/2. На месте инцидента работали профильные специалисты оперативных служб столицы.

В подмосковном Воскресенске 28 декабря произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате чего погибли два человека, еще трое пострадали.