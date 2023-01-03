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Число погибших при столкновении электрички и такси в Подмосковье выросло до трех

Араз Салехов
Происшествия
Число погибших при столкновении электрички и такси в Подмосковье выросло до трех
Фото: Вечерняя Москва

Число погибших в результате ДТП легковой машины и электропоезда на регулируемом железнодорожном переезде около платформы Ивантеевка в Подмосковье выросло до трех. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел примерно в 07:18 по московскому времени. Погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате этого ДТП. Авария случилась на переезде между станциями Ивантеевка и Детская. Позже стало известно, что из-за происшествия на Ярославском направлении нет движения железнодорожного транспорта на однопутном ответвлении в сторону Фрязино.

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