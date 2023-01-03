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Андрей Бочкарев: Станция «Нагатинский Затон» БКЛ метро познакомит пассажиров с обитателями столичных рек

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Станция «Нагатинский Затон» БКЛ метро познакомит пассажиров с обитателями столичных рек
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Специалисты посвятили дизайн станции «Нагатинский Затон» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро обитателям водоемов столичного региона. Об этом во вторник, 3 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Новая станция БКЛ станет для пассажиров своеобразным музеем. Войдя в наземный павильон «Нагатинского Затона», пассажиры окажутся под потолком в виде чешуи, собранным из металлических пластин золотистого цвета, — отметил он.

Заммэра уточнил, что в кассовом зале станции горожане увидят на стенах изображения рыб, выполненные в технике «интарсия по камню».

К слову, интарсия — это техника декорирования, при которой один материал «врезается» в толщу другого. В данном случае изображения рыб оформлены с помощью углублений в мраморе, заполненные краской.

В конце прошлого года специалисты приступили к монтажу световых конструкций на станции «Пыхтино» Солнцевской линии столичного метро. Станция строится в авиационном стиле, так как расположена рядом с улицами Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Андрей Бочкарев
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