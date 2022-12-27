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Андрей Бочкарев: Световые конструкции в виде турбин самолетов установят на станции метро «Пыхтино»

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Световые конструкции в виде турбин самолетов установят на станции метро «Пыхтино»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалисты приступили в подготовке к монтажу световых конструкций на строящейся станции «Пыхтино» Солнцевской линии столичного метро. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Всего вдоль платформенного участка будет установлено 10 световых конструкций, началась подготовка к монтажу первой из них. Сначала на каркасе будет размещено световое оборудование, а затем всю конструкцию облицуют металлическими панелями, которые придадут ей вид турбины самолета, — рассказал он.

Станция строится в авиационном стиле в связи с местом расположения, где рядом находятся улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова. При спуске с эскалатора пассажиры увидят над наклонным ходом световой колодец — раструб из алюминиевых панелей, внутри которого будет висеть модель самолета Ту-144. А на одной из стен платформенного участка расположатся графические рисунки с историей отечественного самолетостроения, передает официальный сайт мэра Москвы.

На станции «Пыхтино» выполнено уже более 90 процентов монолитных работ. По словам Бочкарева, кладка пола платформы станции ведется светло-серым гранитом и черным габбро.

Строительство Москва Метро Андрей Бочкарев
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