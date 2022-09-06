Андрей Бочкарев: На станции «Внуково» Солнцевской линии приступили к отделочным работам в вестибюле

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Отделка технических помещений вестибюля началась на станции «Внуково» нового участка Солнцевской линии метро. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Рабочим предстоит произвести отделку 271 помещения станции «Внуково». Часть из них предназначена для размещения технического персонала, а часть — для оборудования метрополитена, необходимого для эксплуатации станционного комплекса. В настоящее время отделочные работы ведутся в зоне вестибюля и тягово-понизительной подстанции, где будет располагаться основной блок технических помещений, — рассказал заммэра.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на станции ведутся подготовительные работы под монтаж инженерных систем. По его словам, устройство основных конструкций вестибюля практически завершено, но строителям еще предстоит закончить монолитные работы в кассовом блоке и возвести наклонный ход эскалатора.

Кроме того, устройство монолита началось в зоне демонтажно-щитовой камеры, где будут располагаться вентиляционная камера и эвакуационный выход.

До этого Бочкарев сообщил, что проложен последний тоннель Солнцевской линии до аэропорта Внуково.