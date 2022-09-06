Андрей Бочкарев: Проложен последний тоннель Солнцевской линии до аэропорта Внуково

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Внуковское, деревня Пыхтино Карта всех событий

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Наталия» завершил создание правого перегонного тоннеля между будущими станциями «Пыхтино» и «Внуково» Солнцевской линии столичного метро. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Пройденный тоннель между станциями «Пыхтино» и «Внуково» длиной более одного километра является последним на новом участке Солнцевской линии, который свяжет ветку с аэропортом Внуково. ТПМК «Наталия» прошел по территории Новомосковского и Западного административных округов Москвы под Боровским шоссе и поселком Внуково, — рассказал заммэра.

Он уточнил, что проходка завершилась на стройплощадке перед аэропортом возле Вокзальной площади.

В свою очередь, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на новом участке специалисты также ведут строительство самих станционных комплексов «Пыхтино» и «Внуково».

— На станции «Внуково» продолжается устройство основных конструкций. На станции «Пыхтино» монолитные работы находятся в высокой степени готовности, ведутся архитектурная отделка и монтаж инженерных систем, — пояснил он.

По словам главы холдинга, ТПМК «Наталия» до этого возвел на новом участке правый перегонный между станцией «Пыхтино» и действующей станцией «Рассказовка». Кроме того в июне щит «Роза» проложил левый перегонный тоннель на участке между станциями «Пыхтино» и «Внуково», а до этого – левый тоннель между «Пыхтино» и «Рассказовкой». Таким образом, экипажи «Наталии» и «Розы» проложили все четыре тоннеля нового участка Солнцевской линии. Их общая протяженность составила около 6,5 километра, заключил Юрий Кравцов.

Накануне о ходе строительства Солнцевской линии метро рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.