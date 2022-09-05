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Собянин рассказал о ходе строительства Солнцевской линии метро

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о ходе строительства Солнцевской линии метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты завершили проходку тоннелей на будущем участке Солнцевской линии метро к аэропорту Внуково. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 5 сентября.

— Последний щит закончил работу на перегоне от станции «Пыхтино» до станции «Внуково». Это важный этап всего проекта, теперь строителям еще предстоит завершить строительство его наземной части. Метромост через реку Ликова готов больше чем на 80 процентов, — рассказал он.

Кроме того, активно идет строительство первой в стране станции метро, которая полностью объединена со зданием аэровокзального комплекса. Это позволит пассажирам сразу переходить к Терминалу А, аэроэкспрессам или на площадь, а время пути из центра до аэропорта уменьшится на 40 минут.

Завершение строительства участка планируется в 2023 году, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого сообщилось, что к началу 2025 года в столице планируется завершить строительство 27 станций метро. Сейчас работы проводятся на Троицкой, Рублево-Архангельской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линиях метро.

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