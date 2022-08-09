Андрей Бочкарев: К 2025 году планируется построить 27 станций московского метро

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

К началу 2025 года в столице планируется завершить строительство 27 станций метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В Москве ведутся работы по строительству 29 новых станций на разных линиях метрополитена. Уже до конца 2024 года планируется завершить строительство и реконструкцию 64,6 километра линий, 27 станций и трех электродепо для обслуживания поездов метро, — сказал он.

Заммэра добавил, что на данный момент флагманом является проект Большой кольцевой линии (БКЛ). Ее протяженность составит 70 километров. По его словам, сегодня она готова на 90 процентов.

Работы проводятся на Троицкой, Рублево-Архангельской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линиях метров. Кроме того, продолжаются работы по строительству новых радиусов и продлению существующих веток.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что в столице подвели итоги конкурса на разработку архитектурного облика станций «Остров Мечты» и «Загорье» будущей Бирюлевской линии метро.