Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: К 2025 году планируется построить 27 станций московского метро

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев: К 2025 году планируется построить 27 станций московского метро
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

К началу 2025 года в столице планируется завершить строительство 27 станций метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В Москве ведутся работы по строительству 29 новых станций на разных линиях метрополитена. Уже до конца 2024 года планируется завершить строительство и реконструкцию 64,6 километра линий, 27 станций и трех электродепо для обслуживания поездов метро, — сказал он.

Заммэра добавил, что на данный момент флагманом является проект Большой кольцевой линии (БКЛ). Ее протяженность составит 70 километров. По его словам, сегодня она готова на 90 процентов.

Работы проводятся на Троицкой, Рублево-Архангельской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линиях метров. Кроме того, продолжаются работы по строительству новых радиусов и продлению существующих веток.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что в столице подвели итоги конкурса на разработку архитектурного облика станций «Остров Мечты» и «Загорье» будущей Бирюлевской линии метро.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте