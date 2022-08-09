Андрей Бочкарев: Определен архитектурный облик двух станций Бирюлевской линии метро

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице подвели итоги конкурса на разработку архитектурного облика станций «Остров Мечты» и «Загорье» будущей Бирюлевской линии метро. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Столичный метрополитен, без сомнения, не только один из самых эффективных видов транспорта, но и едва ли не самый красивый транспортный объект мира. Многие станции московской подземки являются памятниками архитектуры и выдающимися инженерными сооружениями, — сказал он.

Заммэра добавил, что подобные конкурсы способствует решит вопрос архитектурного образа новых станций. По его словам, в них соревнуются как именитые архитектурные бюро, так и молодые коллективы.

Директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что в этот раз в финал вышли только лучшие работы. Они все оказались сильными, однако выиграли только самые достойные проекты.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора АО «Мосинжпроект» по инжинирингу Михаил Надот подчеркнул, что концепции конкурсантов проходили тщательный отбор. Члены жюри опирались на функциональность предложений и их самобытность.

По итогам конкурса, станция «Остров Мечты» будет оформлена по проекту ООО «ТОТЕМЕНТ/ПЕЙПЕР». Ее выполнят из металлических кассет, алюминиевых композитных панелей и полированного гранита Санарский и Цветок Урала.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Станцией «Загорье» займется ООО «ЮНК интерьер». Проект посвятили прогрессу российской промышленности и сырьевому богатству страны. Композиционным центром зала стал элемент с отверстиями, ассоциирующийся с листом прокатного металла. Маскируя опорные колонны, он разделяет станцию на два независимых пространства, что заметно облегчает навигацию.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что в столице одновременно идет строительство и реконструкция шести электродепо для обслуживания и ремонта поездов метрополитена. Он отметил, что новые линии и станции открываются в московской подземке в рекордном темпе.