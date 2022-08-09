Андрей Бочкарев: В Москве возводят и реконструируют шесть электродепо для поездов метро

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В столице одновременно идет строительство и реконструкция шести электродепо для обслуживания и ремонта поездов метрополитена. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что новые линии и станции открываются в московской подземке в рекордном темпе. Следствием этого является увеличение количества поездов.

— Таким образом, потребность в депо постоянно увеличивается. В настоящее время возводится и реконструируется шесть электродепо общей площадью объектов порядка 300 тысяч квадратных метров, — заявил глава строительного комплекса.

Он уточнил, что в настоящее время строительно-монтажные работы идут на шести объектах электродепо — «Аминьевское», «Нижегородское», «Южное», «Саларьево» и реконструируемых депо «Владыкино» и «Выхино», где возводятся новые здания и сооружения.

Кроме этого, продолжил Бочкарев, проектируется седьмое электродепо «Бирюлевское», предназначенное для обслуживания поездов перспективной одноименной линии.

По его словам, в электродепо будет осуществляться ночной отстой, ремонт и техническое обслуживание поездов. Также заммэра отметил важность того, что открытия электродепо дадут городу около семи тысяч новых рабочих мест.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что депо «Нижегородское» готово более чем на три четверти. По его словам, работы на «Аминьевском» стартовали недавно, в настоящий момент там идут работы по возведению конструкции основных зданий и сооружений, мотодепо, отстойно-ремонтного корпуса и здания эксплуатационного персонала. Оба электродепо будут обслуживать подвижные составы БКЛ.

— В ходе строительства депо «Южное» на Замоскворецкой ветке метро осуществляется монтаж основных конструкций отстойно-ремонтного корпуса, веера путей, устройство свай, металлоконструкций и трубопроводов. А на предназначенном для обслуживания Сокольнической и Троицкой линий «Саларьево» начались работы подготовительного периода, — пояснил Кравцов.

Реконструкция электродепо «Владыкино» на Серпуховско-Тимирязевской и «Выхино» на Таганско-Краснопресненской линиях метро подразумевает новое строительство, заключил он.

Несколько дней назад Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ по строительству электродепо «Южное». Он отметил, что его готовность составляет 30 процентов.