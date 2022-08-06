Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бочкарев: Строительство электродепо «Южное» завершили на 30 процентов

Александр Афонин
Город
Бочкарев: Строительство электродепо «Южное» завершили на 30 процентов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Готовность будущего электродепо «Южное» Замоскворецкой линии метро оценивается в 30 процентов. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Продолжается строительство электродепо «Южное» — здесь ведутся монолитные работы по устройству железобетонных и металлоконструкций основных объектов комплекса — отстойно-ремонтного и административно-бытового корпусов, — сказал он.

Заммэра добавил, что территория будущего депо составит 13,6 гектара. На ней специалисты возведут 33 здания и сооружения производственного назначения.

Они позволят обеспечить техническое обслуживание 30 составов в сутки и ночной отстой 25 электропоездов. Генеральный директор «МИП-Строй № 1» Константин Маслаков отметил, что при проведении работ специалисты применяют нетипичные технологические решения.

Это связано с водонасыщенным грунтом на месте строительства. Используемые технологии позволяют стабилизировать и укрепить землю, а также обеспечить устойчивость будущего объекта, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Бочкарев сообщил, что станция «Тюленевская» будущей Троицкой линии метро достроена наполовину. По его словам, специалисты продолжают вести на станции монолитные работы.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Даша Котвани
Даша Котвани

Яркий фестиваль специй и музыки

Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Все мнения
О проекте