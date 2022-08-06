Бочкарев: Строительство электродепо «Южное» завершили на 30 процентов

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Готовность будущего электродепо «Южное» Замоскворецкой линии метро оценивается в 30 процентов. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Продолжается строительство электродепо «Южное» — здесь ведутся монолитные работы по устройству железобетонных и металлоконструкций основных объектов комплекса — отстойно-ремонтного и административно-бытового корпусов, — сказал он.

Заммэра добавил, что территория будущего депо составит 13,6 гектара. На ней специалисты возведут 33 здания и сооружения производственного назначения.

Они позволят обеспечить техническое обслуживание 30 составов в сутки и ночной отстой 25 электропоездов. Генеральный директор «МИП-Строй № 1» Константин Маслаков отметил, что при проведении работ специалисты применяют нетипичные технологические решения.

Это связано с водонасыщенным грунтом на месте строительства. Используемые технологии позволяют стабилизировать и укрепить землю, а также обеспечить устойчивость будущего объекта, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Бочкарев сообщил, что станция «Тюленевская» будущей Троицкой линии метро достроена наполовину. По его словам, специалисты продолжают вести на станции монолитные работы.