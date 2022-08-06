Андрей Бочкарев: Станция «Тюленевская» перспективной Троицкой линии метро готова наполовину

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Станция «Тюленевская» будущей Троицкой линии московского метро достроена наполовину. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты продолжают вести на станции монолитные работы. Так, основные конструкции станционного комплекса практически готовы, рабочие продолжают возводить вестибюль и готовятся к монтажу инженерных систем.

Заммэра добавил, что специалисты также продолжают строить все пять станций 13-километрового участка линии метро.

По словам генерального директора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, в настоящее время готовность участка оценивается на две трети. Так, на станции «Новаторская» рабочие продолжают осуществлять проходку горным способом оборотных тупиков, а на станции «Университет Дружбы Народов» специалисты засыпают котлован и монтируют инженерные системы.

Также продолжаются работы на станциях «Тютчевская» и «Мамыри».

Недавно сообщалось, что в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в ближайшие годы планируют построить 12 станций метро. За 10 лет специалисты построили восемь станций, благодаря этому транспортная доступность округов заметно улучшилась.