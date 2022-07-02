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Андрей Бочкарев: В ТиНАО построят еще 12 станций метро

Лейла Алиева
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Андрей Бочкарев: В ТиНАО построят еще 12 станций метро
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в ближайшие годы планируют построить 12 станций метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 2 июля.

За 10 лет специалисты построили восемь станций метро, благодаря этому транспортная доступность округов заметно улучшилась.

— Мы продолжаем эту работу. В настоящее время на Троицкой и Калининско-Солнцевской линиях строится шесть новых станций: «Потапово», «Пыхтино», «Тютчевская», «Мамыри», «Бачуринская» и «Коммунарка», — отметил заммэра.

Кроме того, проектируется еще шесть новых станций — «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк». Ожидается, что Троицкой веткой будут ежедневно пользоваться около 100 тысяч человек, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Также по итогам реализации масштабных инвестиционных проектов в ТиНАО появится пять промышленных объектов, которые дадут более 7,9 тысячи рабочих мест. Так, одним из проектов является комбинат по производству сверхкрупногабаритных модулей квартир. Он повысит качество недвижимости в масштабах всей страны.

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