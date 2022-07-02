Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более восьми тысяч рабочих мест появятся в ТиНАО благодаря инвестиционным проектам

Лейла Алиева
Город
Более восьми тысяч рабочих мест появятся в ТиНАО благодаря инвестиционным проектам
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

По итогам реализации масштабных инвестиционных проектов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) построят пять промышленных объектов, которые дадут более 7,9 тысячи рабочих мест. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сегодня в ТиНАО на участках площадью 45,9 гектара реализуется пять масштабных инвестиционных проектов. В округе появятся распределительный центр электронной коммерции, предприятие по производству окон из алюминия и ПВХ, комплекс по изготовлению строительных материалов из дерева и другие промышленные объекты. В результате на современных производствах смогут работать почти восемь тысяч специалистов, — рассказал он.

В свою очередь руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что одним из проектов является комбинат по производству сверхкрупногабаритных модулей квартир, который повысит качество недвижимости в масштабах всей страны.

По словам руководителя агентства MediaRS Арама Тер-Газаряна, город стремительно растет и потребность в новых рабочих местах остается. Последние месяцы этот вопрос решается целым пакетом прямых и косвенных мер. Так, упрощение процедуры получения земли под заводы и подобные меры позволят десяткам тысяч сотрудников покинувших Россию компаний найти новую работу в смежных отраслях.

— Празднование десятилетнего юбилея формирования Новой Москвы ознаменовалось стратегически важными инициативами, которые подтверждают правильность принятых решений 1 июля 2012 года. За счет присоединения новых территорий реализация масштабных инвестиционных проектов дает огромное подспорье для создания новых рабочих мест, столь необходимых жителям города в экономически сложный период, — подчеркнула кандидат экономических наук, доцент Московского государственного гуманитарно-экономического университета Инна Литвиненко.

За последние 10 лет в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) построили и ввели в эксплуатацию 138 социальных объектов, 70 из которых детские сады и 31 школа.

Строительство Новая Москва Промышленность
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте