Более восьми тысяч рабочих мест появятся в ТиНАО благодаря инвестиционным проектам

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По итогам реализации масштабных инвестиционных проектов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) построят пять промышленных объектов, которые дадут более 7,9 тысячи рабочих мест. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сегодня в ТиНАО на участках площадью 45,9 гектара реализуется пять масштабных инвестиционных проектов. В округе появятся распределительный центр электронной коммерции, предприятие по производству окон из алюминия и ПВХ, комплекс по изготовлению строительных материалов из дерева и другие промышленные объекты. В результате на современных производствах смогут работать почти восемь тысяч специалистов, — рассказал он.

В свою очередь руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что одним из проектов является комбинат по производству сверхкрупногабаритных модулей квартир, который повысит качество недвижимости в масштабах всей страны.

По словам руководителя агентства MediaRS Арама Тер-Газаряна, город стремительно растет и потребность в новых рабочих местах остается. Последние месяцы этот вопрос решается целым пакетом прямых и косвенных мер. Так, упрощение процедуры получения земли под заводы и подобные меры позволят десяткам тысяч сотрудников покинувших Россию компаний найти новую работу в смежных отраслях.

— Празднование десятилетнего юбилея формирования Новой Москвы ознаменовалось стратегически важными инициативами, которые подтверждают правильность принятых решений 1 июля 2012 года. За счет присоединения новых территорий реализация масштабных инвестиционных проектов дает огромное подспорье для создания новых рабочих мест, столь необходимых жителям города в экономически сложный период, — подчеркнула кандидат экономических наук, доцент Московского государственного гуманитарно-экономического университета Инна Литвиненко.

За последние 10 лет в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) построили и ввели в эксплуатацию 138 социальных объектов, 70 из которых детские сады и 31 школа.