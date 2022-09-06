Андрей Бочкарев: Завершается устройство основных конструкций станции метро «Пыхтино»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты выполнили более 90 процентов монолитных работ на станции «Пыхтино» участка продления Солнцевской линии метро. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Продолжаются архитектурно-отделочные работы. Ведется укладка пола платформы станции светло-серым гранитом и черным габбро. Работы выполнены почти на четверть. На стенах и потолке пассажирской зоны будут смонтированы алюминиевые сотовые панели, а на потолке — световые конструкции, — сказал он.

Заммэра добавил, что в процессе проектирования станции было принято решение посвятить ее оформление авиации. Так, конструкции потолка будут напоминать турбины самолета, а над эскалатором разместится модель самолета Ту-144.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на данный момент рабочие продолжают укладку бетона в вестибюле. Кроме того, подходит к концу устройство монолита в области примыкания станции к метромосту.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что отделка технических помещений вестибюля началась на станции «Внуково» нового участка Солнцевской линии метро. Юрий Кравцов добавил, что также на станции ведутся подготовительные работы под монтаж инженерных систем.