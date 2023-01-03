Карту «Тройка» с изображением зимнего катка на ВДНХ выпустили в Москве

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В столице выпустили новые тематические «Тройки» с изображением зимнего катка на ВДНХ и павильона № 1 «Центральный». Об этом во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На память об этом зимнем сезоне мы выпустили две тысячи тематических карт «Тройка», которые можно купить в нашем интернет-магазине, на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что сувенирные магазины, где можно приобрести такие «Тройки», расположены на станциях «Маяковская» и «Трубная».

Также стало известно об изменении стоимости проезда в московском транспорте. Так, одна поездка в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по проездному типа «Тройка» выросла в цене до 50 рублей. Также цена разовой поездки по билету «Единый» теперь составляет 62 рубля.