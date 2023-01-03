Андрей Бочкарев рассказал о стилистике входных павильонов «Кленового бульвара» БКЛ метро

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Стилистика наземных павильонов станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро напоминает архитектуру дворца, расположенного в музее-заповеднике «Коломенское». Об этом во вторник, 3 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Художественный облик входных групп станции «Кленовый бульвар» БКЛ определяется плавным переходом стен и потолка входов в павильоны и, по замыслу архитекторов, отсылает к стилистике расположенного поблизости в музее-заповеднике «Коломенское» дворца царя Алексея Михайловича, — отметил он.

Заммэра уточнил, что наружная отделка стен павильонов выполнена металлическими тисненными панелями с подсветкой по периметру кровли, а стены и потолок облицованы алюминиевыми сотовыми трехслойными панелями.

До этого Бочкарев заявил, что специалисты посвятили дизайн станции «Нагатинский Затон» восточного участка БКЛ метро обитателям водоемов столичного региона. По его словам, в кассовом зале станции горожане увидят на стенах изображения рыб, выполненные в технике интарсии по камню.