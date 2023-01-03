Тело женщины обнаружили в отеле Москвы

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Тело мертвой женщины обнаружили в одном из отелей в Таганском районе столицы. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе МВД РФ по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 2 января. В тот день в полицию поступила информация о найденном теле в одном из номеров столичного отеля. Женщина была одета только в бюстье бирюзового цвета и черные стринги.

В ходе следствия правоохранители выявили отсутствие насильственной смерти. После им удалось выяснить личность женщины, ею оказалась 34-летняя уроженка Тюмени. Тело направили в морг, сообщает сайт «Пятого канала».

В октябре прошлого года в центре столицы произошел похожий случай — тело 21-летней девушки нашли в одной из гостиниц на Новинском бульваре. В ходе осмотра не было обнаружено признаков насильственной смерти.