«Слепая зона»: военный эксперт Литовкин объяснил, почему системы ПВО иногда пропускают удары

Фото: Минобороны РФ

Система ПВО не может полностью защитить воздушное пространство, так как обороняет отдельные объекты. Об этом «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Владимир Литовкин.

По словам специалиста, противовоздушная оборона может пропустить ракету из-за слепых зон. Однако при круглосуточном наблюдении за воздушным пространством с помощью радиолокационных станций этого можно избежать.

— Система ПВО — это не одеяло. Противовоздушная оборона защищает отдельные объекты. Существуют большие пространства, которые не защищены ПВО. Если вражеская армия знает об этих слепых зонах, то может ударить туда ракетой. И ее не будет видно. Когда есть радиолокационные станции наблюдения и они ведут круглосуточное боевое дежурство, то пропустить ракеты невозможно. А если есть дыры, то это случается, — отметил Литовкин.

Специалист объяснил, какие ракеты противовоздушная оборона не может отследить и сбить:

— Безусловно, существуют ракеты, которые ПВО не может уничтожить. Например, российские баллистические ракеты «Искандер» и «Кинжал». Также система ПВО не видит и не способна перехватить гиперзвуковые и стратегические ракеты.

Литовкин подчеркнул, что не существует идеального оружия. Есть техника, а есть люди, которые ею управляют. От их навыков и умений зависит результат.

Военный аналитик, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов рассказал о новой тактике ВС РФ по использованию ракет. Он объяснил, что раньше российская армия применяла ракеты «Калибр» вместе с дронами-камикадзе. На данный момент используются беспилотники, которые идут впереди основной массы ракет и отвлекают на себя систему ПВО. Такой маневр заставляет ВСУ тратить ракеты именно на дроны, которые «дешевы и бесполезны».

По его словам, именно комплексность и изменение состава средств нападения дают возможность повышать эффективность ударов по инфраструктуре противника. Эксперт заявил, что результатом новой тактики стало уничтожение четырех дивизионов ПВО ВСУ.