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Российские Вооруженные силы применили новую тактику ударов по территории Украины, рассказал в пятницу, 30 декабря, военный аналитик, директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

Раньше российская армия применяла ракеты «Калибр» вместе с дронами-камикадзе, а сейчас применяются беспилотники, идущие впереди основной массы ракет и отвлекающие на себя систему ПВО, заставляя ВСУ тратить ракеты именно на дроны, которые «дешевы и бесполезны».

По его словам, именно комплексность и изменение состава средств нападения дают возможность повышать эффективность ударов по инфраструктуре противника. Результатом новой тактики стало уничтожение четырех дивизионов ПВО ВСУ, заявил Кнутов.

Военный эксперт в интервью MK.RU добавил, что помимо БПЛА, отвлекающих ПВО, в ударной группе имеются ракеты, наводящиеся по лучу радаров украинских противоракетных систем.

На Запорожье прибыли российские танки Т-80 БВ для участия в специальной военной операции (СВО). По словам военного эксперта Василия Дандыкина, о том, что Т-80 БВ является скорострельной и маневренной системой, которая может конкурировать своей мощностью с западными аналогами, заявили даже американские военные аналитики.