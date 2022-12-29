«Быстрее света»: чем уникальны новые российские танки Т-80 БВ, которые примут участие в СВО

Фото: Минобороны РФ

На Запорожье прибыли российские танки Т-80 БВ для участия в специальной военной операции (СВО). По данным некоторых экспертов, эти боевые машины превосходят по своим характеристикам вооружение противников. «Вечерняя Москва» узнала, в чем уникальность новой российской техники.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, о том, что Т-80 БВ является скорострельной и маневренной системой, которая может конкурировать своей мощностью с западными аналогами, заявили даже американские военные эксперты.

— Поначалу они утверждали, что якобы Т-80 — это всего лишь устаревшее оружие, которое нужно списать со счетов, — рассказал Дандыкин. — Однако на самом же деле именно за счет имеющихся газотурбинных двигателей система способна выполнять самые сложные операции даже при максимально неблагоприятных погодных условиях, чего не способны сделать, например, такие системы как T-72 и T-90.

Более того, в Т-80 организованы благоприятные условия для экипажа и даже при низких температурах, благодаря чему боевой потенциал у солдат не понизится, отметил эксперт.

— У танка имеется встроенная противоснарядная динамическая защита, машина способна разгоняться до 80 километров в час. Эти машины быстрее света, стреляют четко в цель, — уточнил Дандыкин.

По его словам, для поражения вражеских танков у Т-80 БВ есть комплекс управляемого вооружения 9К112-1 с ракетами 9М112М с БЧ 9Н124. Дальность пуска ракеты составляет около пяти километров, а пробиваемость достигает 700 миллиметров гомогенной брони. У вооружения имеется радиокомандное наведение, есть антенный блок ГТН-12, расположенный перед люком командира. Это означает, что машина способна наносить удары на ходу.