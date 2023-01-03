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Коллекционные «Тройки» с советскими автомобилями выпустили в Москве

Евгений Белоусов
Город
Коллекционные «Тройки» с советскими автомобилями выпустили в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
вднх Карта всех событий

В продаже появились три новые коллекционные «Тройки» с советскими автомобилями. Об этом во вторник, 3 января, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Тематические билеты с изображением отечественных автомобилей XX века — прекрасный сувенир для тех, кто интересуется транспортом и его историей. На новых лимитированных «Тройках» изображены «Москвич-407», «Москвич-412» и ГАЗ-2401 «Волга» для службы такси, — заявил он.

По словам заместителя мэра, тираж коллекционных карт ограничен, приобрести их можно в сувенирных магазинах Музея транспорта Москвы на Северном речном вокзале и в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Помимо этого, в городе выпустили новые тематические «Тройки» с изображением зимнего катка на ВДНХ и павильона № 1 «Центральный». Такие «Тройки» можно приобрести, например, в сувенирных магазинах, расположенных на станциях «Маяковская» и «Трубная».

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