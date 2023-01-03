Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

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Скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом во вторник, 3 января, сообщили его близкие.

— Да, действительно, это так, — цитирует их РИА Новости.

Похороны Хасбулатова пройдут в Чечне, прощание в Москве проводить не планируется.

Руслан Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном. После депортации чеченцев его семью переселили в Казахстан, где прошли детство и юность Хасбулатова. В 1962 он отправился в Москву и поступил на юридический факультет МГУ. В 1970 году окончил аспирантуру экономического факультета этого же университета.

В 1990 году Хасбулатов был избран народным депутатом РСФСР. В 1990-1991 годах он занимал пост первого заместителя председателя Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина.

Когда же Ельцин вступил в должность президента РСФР, Хасбулатов стал исполняющим обязанности председателя Верховного Совета РСФСР.

С 1994 года Хасбулатов занимал должность заведующего кафедрой мировой экономики в Российском экономическом университете имени Плеханова. В 2008 году он был удостоен звания Заслуженного деятеля науки РФ.