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«Останутся без культуры»: в Госдуме оценили возможный мораторий на русскую культуру в Литве

Евгений Белоусов
В мире
«Останутся без культуры»: в Госдуме оценили возможный мораторий на русскую культуру в Литве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Если Литва введет мораторий на русскую культуру в стране, то останется без культуры вообще. Такое мнение высказала во вторник, 3 января, первый замглавы комитета ГД по культуре Елена Драпеко.

— Уже нас ни чем не удивишь. Пусть объявляют, что хотят. Останутся вообще без культуры, — заявила она.

До этого в СМИ сообщалось, что министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что считает возможным из-за специальной военной операции России на Украине объявить в своей стране мораторий на русскую культуру, передает РИА Новости.

Попытки «отмены» русской культуры на фоне СВО появляются по всему миру, однако редко к чему-то приводят. Так, в начале декабря прошедшего 2022 года всемирно известный миланский театр «Ла Скала» открыл новый сезон оперой композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов», несмотря на протесты со стороны активистов и украинских политиков.

Оперу вживую увидела председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призналась, что очень любит русскую оперу, и назвала творчество русских композиторов «феноменальным».

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