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Всемирно известный миланский театр «Ла Скала» открыл новый сезон оперой композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов», несмотря на протесты со стороны активистов и украинских политиков. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканалы Rai1 и Rai3.

В заглавной роли выступит российский бас Ильдар Абдразаков. Нынешняя премьера отмечена присутствием множества высоких гостей. Так, впервые с 2011 года на открытии сезона вместе оказались президент и премьер Италии.

Кроме того, оперу вживую увидела председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призналась, что очень любит русскую оперу, и назвала творчество русских композиторов «феноменальным».

В начале ноября генеральный консул Украины Андрей Картыш призвал отменить известную русскую оперу «Борис Годунов» и в целом пересмотреть театральную программу нового сезона. Свое предложение он объяснил тем, что показ произведения будет расцениваться как пропаганда, которая «подпитывает действующий в России режим и его амбиции».

В свою очередь музыкальный директор миланского театра Ла Скала Риккардо Шайи отметил, что отмена оперы Модеста Мусоргского станет наложением наказания на культуру. По его словам, искусство не должно расплачиваться за хаос, происходящий с 24 февраля.