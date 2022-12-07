Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Театр «Ла Скала» открыл сезон русской оперой «Борис Годунов»

Евгений Белоусов
В мире
Театр «Ла Скала» открыл сезон русской оперой «Борис Годунов»
Фото: George M. Groutas / CC BY 2.0

Всемирно известный миланский театр «Ла Скала» открыл новый сезон оперой композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов», несмотря на протесты со стороны активистов и украинских политиков. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканалы Rai1 и Rai3.

В заглавной роли выступит российский бас Ильдар Абдразаков. Нынешняя премьера отмечена присутствием множества высоких гостей. Так, впервые с 2011 года на открытии сезона вместе оказались президент и премьер Италии.

Кроме того, оперу вживую увидела председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призналась, что очень любит русскую оперу, и назвала творчество русских композиторов «феноменальным».

В начале ноября генеральный консул Украины Андрей Картыш призвал отменить известную русскую оперу «Борис Годунов» и в целом пересмотреть театральную программу нового сезона. Свое предложение он объяснил тем, что показ произведения будет расцениваться как пропаганда, которая «подпитывает действующий в России режим и его амбиции».

В свою очередь музыкальный директор миланского театра Ла Скала Риккардо Шайи отметил, что отмена оперы Модеста Мусоргского станет наложением наказания на культуру. По его словам, искусство не должно расплачиваться за хаос, происходящий с 24 февраля.

Опера Борис Годунов Культура Италия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Эшелон — под уклон, паровоз — под откос»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Все мнения
О проекте