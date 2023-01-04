Нарколог Казанцев рассказал, на какие простые напитки и лекарства реагирует алкотестер

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Не стоит садиться за руль после употребления спиртосодержащих лекарств. Кроме того, некоторые простые напитки также могут показать наличие в организме алкоголя. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-нарколог Алексей Казанцев.

По словам специалиста, некоторые напитки способны «убедить» алкотестер в том, что в организме находится алкоголь.

— Продувок на алкотестере делают две с разницей в 20 минут. В первый раз может среагировать даже на квас. Мы однажды тестировали врача, который абсолютно не употребляет алкоголь, и у него после употребления кваса в крови было 0,3 промилле. Через 20 минут в выдыхаемом воздухе ничего не было, — рассказал Казанцев.

Он также предупредил, что положительную реакцию может дать не только квас.

— Списки таких напитков есть в интернете. Но вот миф про кефир народ придумал. Многие прикрывают употребление алкоголя тем, что якобы это был кефир, — уточнил нарколог.

Врач подчеркнул, что садиться за руль нельзя в том числе после употребления ряда лекарств.

— Некоторые еще говорят, что занервничали и выпили корвалол, валокордин или валосердин. Это категорически нельзя делать при управлении транспортным средством, особенно если это смесь спирта с фенобарбиталом. Сейчас бывают случаи с антидепрессантами, иногда доходит до суда, — отметил Казанцев.

Большая часть препаратов, обладающих седативным или антидепрессивным действием, не противопоказаны, уточнил специалист. Но, если употреблять их в определенных дозах, может появиться затормаживающее действие на нервную систему. Это противопоказано при управлении транспортным средством.

По словам специалиста, возможна положительная реакция алкотестера, если у человека диагностирован сахарный диабет. Чтобы все выяснить, кровь водителя отправляют на экспертизу. Можно на этом настоять либо пройти независимую экспертизу, пояснил нарколог.

Перед тем, как сесть за руль, человеку важно убедиться, что он не употребляет никаких сомнительных препаратов, подчеркнул медик.

— Обязательно нужно изучить информацию о препарате и иметь с собой рекомендацию врача. Если человек принял корвалол и сел за руль, то это его самостоятельное решение, и он осознает, что в этом случае управлять транспортным средством нельзя. Корвалол сейчас никто не назначает, — резюмировал Казанцев.