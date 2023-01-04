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В ООН заявили об отсутствии развития предложенного Украиной «саммита мира»

Александр Афонин
В мире
В ООН заявили об отсутствии развития предложенного Украиной «саммита мира»
Фото: МИД РФ

На данный момент в Организации объединенных наций (ООН) отсутствует какое-либо продвижение по рассмотрению вопроса проведения «саммита мира», который был предложен украинским руководством. Об этом в среду, 4 января, заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

— Мне нечего сообщить на этот счет. Если будет какое-то развитие этой темы, вы узнаете первыми, — сказал он на брифинге.

Хак добавил, что несмотря на предложение Киева, чтобы генеральный секретарь ООН Антонию Гуттериш выступил в качестве посредника, всемирная организация не имеет никакого отношения к проведению мероприятия. По его словам, с соответствующими вопросами нужно обращаться «к другим участникам», передает ТАСС.

С инициативой проведения «мирного саммита» 26 декабря прошлого года выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев хотел бы провести мероприятие к концу февраля текущего года на площадке ООН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение Украины, заявила, что такая инициатива является бредовой идеей и пиар-акцией Вашингтона. Дипломат уточнила, что подобной акцией власти США хотят представить киевский режим в образе миротворца.

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