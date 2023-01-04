Гинцбург: Грипп B уже начал циркулировать в России и со временем заменит грипп А

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Вариант гриппа B уже начал циркулировать на территории России и со временем он заменит грипп A, но пандемия болезни вряд ли произойдет. Об этом в среду, 4 января, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— На смену гриппу А приходит грипп В, он тоже очень тяжелый и не лучше гриппа А. Про А больше говорят, потому что он бывает пандемический. В не бывает пандемический, это фактически человеческий грипп, который у нас уже много лет циркулирует, — сказал он.

Специалист добавил, что на данный момент грипп B уже циркулирует по России. По его словам, заболевание данным вирусом по тяжести очень похоже на вариант гриппа A, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России на 29,3 процента. На данный момент среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа — 81,3 процента, из них преобладает вирус гриппа А 2009 — 60,8 процента.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «ВМ», когда в стране завершится эпидемия гриппа. По его словам, в этом сезоне первая волна гриппа началась на шесть недель раньше обычного — в конце октября прошлого года. Спустя месяц, в начале декабря, разразилась уже настоящая эпидемия.