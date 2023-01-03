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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю снизилась почти на треть

Юлия Курганова
Общество
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю снизилась почти на треть
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в стране за последнюю неделю на 29,3 процента. Об этом сообщается во вторник, 3 января, на сайте Роспотребнадзора.

— В России отмечается снижение суммарной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 29,3 процента в сравнении с предыдущей неделей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа — 81,3 процента, из них преобладает вирус гриппа А(H1N1)2009 — 60,8 процента.

Повышение заболеваемости гриппом ожидается во второй половине января. Об этом сообщил врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев. Он отметил, что после новогодних праздников ожидается временное снижение числа заболевших. По его словам, повышается заболеваемость недели через три после Нового года.

За 1 января в России зафиксировали 3884 новых случая заражения коронавируса, что стало минимальным значением с середины июля 2022 года. Кроме того, за указанный период официально подтвердили 43 летальных исхода, которые связаны с инфекцией.

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