Инфекционист Малышев: повышение заболеваемости гриппом будет в середине января

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Повышение заболеваемости гриппом ожидается во второй половине января. Об этом рассказал врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев.

— Приблизительно в 20-х числах января число заболеваний, как правило, растет. И это касается не только COVID-19 и гриппа, но в принципе любых респираторных вирусных инфекций. В предыдущие два года число таких заболеваний было меньше, так как люди носили маски и соблюдали самоизоляцию. В настоящее время заболеваемость снова поднялась, — сообщил медик.

Он отметил, что после новогодних праздников ожидается временное снижение числа заболевших. По его словам, повышается заболеваемость недели через три после Нового года, передает РБК.

По словам Малышева, это связано с тем, что во время каникул люди чаще остаются дома.

— На праздники люди разъединяются: дети не ходят в школу, взрослые — на работу. Также они реже посещают заведения, где собирается много людей, а общественный транспорт становится гораздо менее загруженным, — пояснил врач.

За 1 января в России зафиксировали 3884 новых случая заражения коронавируса, что стало минимальным значением с середины июля 2022 года. Кроме того, за указанный период официально подтвердили 43 летальных исхода, которые связаны с инфекцией.