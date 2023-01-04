«Этот человек — идиот»: британцы раскритиковали заявление Сунака о поддержке Украины

Фото: flickr/number10gov

Читатели британской газеты The Daily Mail прокомментировали заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, в котором он пообещал поддержку Украины, назвав подобное решение Лондона ошибочным.

— Что же, страна, которая не может позволить себе повышение заработной платы, может позволить себе делать финансовые подарки за границу, — сказал Glanford Spong.

Многие пользователи обвинили британского премьера в расточительстве. По их словам, Лондон не может выделить средств для решения собственных проблем, однако, когда вопрос касается Украины, то деньги находятся всегда. Читатели призвали «убрать» текущее правительство, назвав его «бесполезным».

— Этот человек — идиот, — цитирует failings РИА Новости.

Накануне сообщалось, что Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал последнему поддержку Лондона и поставки военной техники. Как уточняется, британское правительство пообещало Киеву долгосрочную помощь, примером которой стала недавняя передача тысячи зенитных ракет