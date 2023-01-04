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Бирюков: Волгоградский путепровод МКАД отремонтировали на юго-востоке Москвы

Евгений Белоусов
Город
Бирюков: Волгоградский путепровод МКАД отремонтировали на юго-востоке Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Волгоградского путепровода МКАД на юго-востоке столицы. Об этом в среду, 4 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования и при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта, — заявил он.

По словам Бирюкова, на время ремонта движение по путепроводу перекрывалось поэтапно — по одной полосе в каждом направлении. Специалисты заменили защитный слой бетона дорожного покрытия, гидроизоляцию и деформационные швы, а также проложили новые системы водоотведения.

Заместитель московского мэра подчеркнул, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта. Это позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

Строительство другого путепровода, расположенного на пересечении улицы Александры Монаховой с автомобильной дорогой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, завершили 25 декабря. Новый путепровод был построен за счет городского бюджета, а его протяженность составила 252 метра.

Ремонт Петр Бирюков Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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