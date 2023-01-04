Москвичам рассказали о самых ярких площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Особое настроение на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве создают традиционные и оригинальные украшения и арт-объекты. Об этом в среду, 4 января, рассказали в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Так, на Манежной площади установлена главная ель фестиваля. Это дерево сорта «ель русская колючая», которую специалисты называют одним из самых красивых хвойных деревьев. Ее высота 15 метров, это вторая по высоте елка столицы после Кремлевской.

Из арт-объектов, которые представлены в самом центре Москвы, особого внимания заслуживают «Пальмы под снегом». Они помогают создать новогоднюю атмосферу, присущую для южных регионов России.

Арт-объект «Волшебный колодец» посвящен дагестанской народной сказке, в которой доброе сердце и смелость помогают преодолеть все трудности. Возле колодца гостей встречает прекрасная и мудрая красавица Шатана, которая понимает язык птиц и может вызывать дождь и снег.

На Тверской площади гости перенесутся в сладкие ряды московских ярмарок времен Ивана Шмелева. Они откроют для себя уникальную возможность не только увидеть, попробовать, купить, но и научиться делать сладости, которыми знаменита Москва.

Также на этой площадке представлены арт-объекты, среди которых есть конфеты «Столичные» и «Москвичка», торт «Москва» и печатные пряники.

С 2 по 8 января в парках города, подведомственных столичному департаменту культуры, проходит праздничная программа мероприятий, посвященная истории Нового года и его обычаям. Жители и гости города смогут посетить различные мастер-классы, лекции, ледовые шоу и так далее.

До этого сообщалось, что для фестиваля «Путешествие в Рождество» была подготовлена специальная программа, в которой особое внимание было уделено детям из семей москвичей, принимающих участие в спецоперации.