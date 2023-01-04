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Премьер Японии заявил, что сегодня мир оказался в исторической поворотной точке

Александр Афонин
В мире
Премьер Японии заявил, что сегодня мир оказался в исторической поворотной точке
Фото: shutterstock

На сегодняшний день мир оказался в «исторической поворотной точке», которая преподносит серьезные вызовы, а также региональные и глобальные проблемы. Об этом в среду, 4 января, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

— «Семерка» (G7 — прим. «ВМ») решительно отвергает любые односторонние попытки изменить статус-кво силой, угрозой или применением ядерного оружия, а также поддерживает международный порядок, основанный на верховенстве права, — сказал он.

По словам премьера, к данной ситуации мир привели пандемия коронавируса и конфликт на Украине. Эти факторы поспособствовали к образованию сложной ситуации в глобальной экономике, проблемам в энергетической и продовольственной безопасности и так далее, передает ТАСС.

До этого в НАТО призвали страны Запада готовиться к длительному конфликту на Украине. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «ВМ», почему военному блоку выгоден такой сценарий.

По его словам, НАТО — «инструмент», с помощью которого США оказывают влияние на Европу. Их основная цель в конфликте на Украине — нанести России поражение, после которого страна не сможет существенно влиять на происходящее в европейском регионе.

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