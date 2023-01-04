Владислав Овчинский: Московский производитель лакокрасочных материалов увеличил мощности в несколько раз в 2022 году

Владислав Овчинский / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московское предприятие «Поли-Р», производитель лакокрасочных материалов, в 2022 году увеличило мощности в несколько раз. Об этом в среду, 4 января, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Компания начала самостоятельно разрабатывать составы лаков, красок и других материалов в конце 2021 года.По словам Владислава Овчинского, предприятие изначально выпускало несколько тонн лакокрасочной продукции в неделю. За год увеличение мощностей позволило изготавливать уже по тонне изделий только за одну рабочую смену. В планах производителя – запуск дополнительных линий, а также расширение ассортимента грунтовками, лаками и эмалями.

— За 10 месяцев 2022 года в Москве произвели на 14,4 процента больше красок, лаков и других материалов для нанесения покрытий по сравнению с 2021 годом. Такому росту способствуют увеличивающиеся потребности не только для использования в бытовых условиях, но и в промышленности, — добавил глава ведомства.

Сегодня большая часть мощностей предприятия «Поли-Р» направлена на выпуск краски на водной основе, которая не имеет резкого запаха и может применяться в детских садах, школах, медицинских учреждениях.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

В процессе производства образцы краски обязательно проходят тщательный контроль по окончании перемешивания ингредиентов. Когда все тесты пройдены, краска разливается по упаковкам и направляется на реализацию.

— Сейчас в планах выпуск масла с воском для дерева с особо прочным водостойким покрытием и без содержания растворителя – это будет прекрасная замена импортным маслам, — отметила генеральный директор компании «Поли-Р» Любовь Полькина.