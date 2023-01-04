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Ефимов: В 2022 году в городской центр поддержки промышленности обратилось 286 предприятий 

Василий Плиткин
Город
Ефимов: В 2022 году в городской центр поддержки промышленности обратилось 286 предприятий 
Фото: Пресс-служба

В столичный Центр поддержки промышленности обратились 286 предприятий с момента его запуска в апреле 2022 года. Об этом в среду, 4 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Специалисты стараются максимально сократить сроки работы над заявками, на данный момент они уже помогли московским компаниям решить около 200 вопросов. Например, оказали помощь в подборе персонала, организации парковки, перевозке оборудования из-за рубежа, — рассказал заммэра.

Специалисты Центра поддержки промышленности помогают предприятиям в решении различных задач — от подбора поставщиков до локализации производств. Помощь оказывают как крупным предприятиям, так и малому и среднему бизнесу, если его деятельность связана с производством.

Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, несмотря на то что центр создавался как инструмент антикризисной поддержки, он принял на себя более широкий пул задач.

— Так, каждое 10-е обращение касается локализации производств на территории города, еще около 10 процентов приходится на земельно-имущественные вопросы, свыше 12 процентов — на подбор поставщиков, почти 20 процентов — на темы финансирования или кредитования, — рассказал Овчинский.

Обратиться в центр можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по телефону +7 (495) 630-00-00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru.

В конце декабря Ефимов сообщил, что столичные заказчики обеспечивают оперативные потребности через закупки малого объема на котировочных сессиях портала поставщиков. Этот инструмент в 2022 году помог городу сэкономить 6,2 миллиарда рублей.

Производство Владислав Овчинский Владимир Ефимов
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