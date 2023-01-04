Сергунина: Реставрация 216 памятников архитектуры Москвы завершена в 2022 году

Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия

В 2022 году специалисты работали над восстановлением более 700 столичных памятников архитектуры. Всего за этот период они сумели завершить реставрацию свыше 200 объектов. Об этом в среду, 4 января, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— За год завершено восстановление 216 архитектурных памятников столицы. Среди них можно выделить павильон «Физика» на ВДНХ, особняк Рутковских в Большом Козловском переулке, усадьбу Яковлева на Тверском бульваре, старинный каменный грот в Саду имени Баумана, — заявила она.

1/3 Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия 2/3 Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия 3/3 Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия

Кроме того, одним из знаковых событий в профессиональной сфере в 2022 году стал конкурс правительства столицы «Московская реставрация». На участие в нем поступило 82 заявки от организаций, инженеров и мастеров, которые работали над восстановлением 42 объектов культурного наследия. Лауреатами в различных номинациях стали 37 участников и организаторов ремонтно-реставрационных работ.

Также весной мэр Москвы Сергей Собянин принял ряд решений, призванных поддержать реставрационную отрасль в нынешних непростых условиях. К примеру, почти 700 разрешений на проведение работ были автоматически продлены на год. Сократился и срок рассмотрения новых заявлений на их получение. С начала марта по такой ускоренной процедуре было рассмотрено уже более тысячи документов.

Осенью в столице прошел пятый молодежный форум «Наследие», посвященный вопросам сохранения памятников культуры и их интеграции в жизнь города. В конкурсной программе участвовали более 200 студентов из 16 профильных вузов.

Кроме того, в конце прошедшего года в столице прошла первая выставка реставрационных находок, которую посетили свыше тысячи человек. В экспозицию вошло около 70 предметов, обнаруженных более чем на 30 объектах.

В 2022 году в Москве было отреставрировано более 200 объектов культурного наследия. По словам мэра столицы Сергея Собянина, финансирование со стороны частных инвесторов, работа федеральных структур, правительства столицы и патриархии Москвы позволили добиться нужных результатов.