Собянин: Более 200 памятников архитектуры отреставрировали в Москве в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В текущем году в столице прошла реставрация свыше 200 объектов культурного наследия. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе церемонии награждения лауреатов конкурса на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация — 2022».

— Москва продолжает большую кропотливую работу по спасению старины, объектов культуры, архитектуры... Это очень важная, сложная работа. Каждый год мы подводим итоги этой работы, и, несмотря на все сложности, проблемы, в этом году работа принесла хорошие значительные результаты — больше 200 памятников возвращены москвичами, — отметил он.

Глава города добавил, что финансирование со стороны частных инвесторов, работа федеральных структур, правительства столицы и патриархии Москвы позволили добиться нужных результатов. В конце своей речи Собянин отблагодарил архитекторов, художников и реставраторов, занимавшихся этим проектом, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр одобрил проекты строительства семи объектов различного назначения. Как уточняется, реализация проектов будет исполнена за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.

Также стало известно о проведении молодежного форума «Наследие», посвященного сохранению исторических памятников. По словам Собянина, перед участниками форума стояла задача сделать усадьбу XVII века привлекательной для горожан и туристов.