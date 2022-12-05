Собянин рассказал о проведении молодежного форума «Наследие»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Молодежный форум «Наследие», посвященный сохранению исторических памятников, уже пятый раз проходит в Москве. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— В этот раз студенты-архитекторы из 16 московских вузов делали проект реставрации ансамбля усадьбы Виноградово. В разные годы ею владели предки поэта Александра Пушкина и представители рода Бенкендорфов, — рассказал мэр.

По словам Собянина, перед участниками форума стояла задача сделать усадьбу XVII века привлекательной для горожан и туристов. Жюри оценило идеи, лучшие из которых городские власти используют в будущем.

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Кроме того, на форуме со студентами общались эксперты в области городского развития, архитекторы, экономисты и социологи, рассказал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

До этого стало известно, что реставрационные работы в особняке Хлудовых в центре Москвы начнутся в ближайшее время, специалисты Москомэкспертизы уже одобрили проект восстановления объекта культурного наследия федерального значения.

В конце ноября Сергей Собянин анонсировал начало реставрации дома архитектора Мельникова. Глава города уточнил, что работы начнутся в 2023 году.