Детский сад на 220 мест возведут в районе Южное Медведково

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Полярная улица, 25к1 Карта всех событий

В рамках комплексной застройки в столичном районе Южное Медведково специалисты построят новый детский сад, рассчитанный на 220 мест. Об этом в среду, 4 января, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Согласно проекту трехэтажное здание будет состоять из нескольких совмещенных прямоугольных объемов, которые создадут узнаваемый силуэт. Фасады оформят в бело-оранжево-серой гамме, совпадающей с общим стилем жилого комплекса, — сказал он.

Площадь детского сада составит более 4,3 тысячи квадратного метра. В процессе строительства рабочие обустроят групповые ячейки, столовую, медицинский блок и помещения для занятий. На прилегающей территории проведут благоустройство, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что столица выставит на торги здание на востоке города под открытие детского сада по программе «1 рубль за квадратный метр в год». С победителем аукциона будет заключен договор аренды, срок которого составит 49 лет. Инвестору предстоит выполнить ремонт здания.