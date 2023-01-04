Режим работы городского транспорта продлят в Рождественскую ночь

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы городского транспорта будет продлен, чтобы жители и гости столицы смогли быстрее добраться до дома после мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 4 января.

— Такие меры применили для удобства жителей и гостей столицы. Ночная работа метро, МЦК, МЦД и наземного транспорта позволит посетить рождественскую службу в храмах, встретить праздник в гостях, а затем с комфортом добраться до дома, — говорится в сообщении.

Так, воспользоваться метро или Московским центральным кольцом (МЦК) можно будет до 2:00. Поезда Московских центральных диаметров (МЦД) продолжат ходить до 3:00.

Автобусы КМ в Рождественскую ночь курсируют до 2:00. Остальной городской транспорт — до 3:30. Всего в столице будет доступно 159 маршрутов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на территории фестиваля «Путешествие в Рождество» на Манежной площади действует «Рождественская почта», которая будет работать до 8 января. Участники программы смогут сделать своими руками открытку или оформить письмо.